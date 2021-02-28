Деньги можно будет потратить на обучение, спорт или хобби.

Microsoft запустила корпоративную программу Perks Plus, которая призвана помочь сотрудникам справиться с выгоранием во время удаленной работы.

Работники компании на удаленке смогут получать и тратить по 1 200 долл. в год на товары и услуги для сохранения и улучшения своего физического, психического и финансового состояния, пишет TJournal со ссылкой на Business Insider.

Читайте такжеЭксперты назвали главные помехи для работы на удаленкеЭто могут быть и образовательные курсы, и семена для своего сада, и все необходимое для индивидуальных проектов — любые занятия или товары, которые помогут не выгореть на работе.

В то же время купить, к примеру, электроскутер или билет на самолет не получится. Также Perks Plus не действует для оружия, игровых приставок и настольных игр.

Новая программа продолжает идеи предыдущего проекта Microsoft Stay Fit, в котором сотрудники могли получать до 800 долл. в год на заботу о своем здоровье и занятия фитнесом. Однако Perks Plus предоставляет увеличенное финансирование и не ограничивается только этими категориями.

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Автор: УНИАН