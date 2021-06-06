С сентября большинству сотрудников будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам.

Сотрудники компании Apple выступили против нового правила, которое обяжет их работать из офиса не менее трех дней в неделю.

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Как сообщает DW, глава Apple Тим Кук ранее сообщил, что с сентября большинству сотрудников будет предложено работать из офиса по понедельникам, вторникам и четвергам.

В открытом письме Куку сотрудников копорации говорится, что возвращение с "удаленки" уже вынудило некоторых из них уволиться. Сотрудники настаивают, что в 2020 году им удалось успешно работать, в значительной степени, благодаря возможности работать вне офиса, а также избежать трудностей, связанных с ежедневными поездками.

Ранее сообщалось, что в США подростков призывают пройти вакцинацию: госпитализированных из-за коронавируса детей стало больше.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), новые данные исследователей агентства показали, что каждому третьему подростку, который заболел на COVID-19 в начале этого года, нужна была госпитализация.

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Автор: Дмитрий Захаров