Адвокаты просили заменить ему пребывание в СИЗО на круглосуточный домашний арест из-за хронических болезней и необходимости регулярно колоть инсулин.

Апелляционный суд столицы отклонил апелляцию Сергея Волкова, бывшего руководителя столичного филиала "Приватбанка", по изменению ему меры пресечения.

Адвокаты просили заменить Волкову пребывание в СИЗО на круглосуточный домашний арест, поскольку у того немало хронических болезней, которые он лечит на протяжении длительного времени. На постоянной основе Волков принимает восемь препаратов и каждый час должен колоть инсулин, пребывание же в изоляторе значительно затрудняет доступ медиков и не позволяет полноценно выполнять рекомендации врачей.

Кроме того, убеждены защитники, инкриминируемые Волкову подозрения не относились к его компетенции, а само обвинительное заключение содержит недостаточное количество фактов причастности подзащитного. Как отмечают адвокаты, Волков являлся на все следственные действия и ни разу не скрывался от следствия.

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СБУ и Бюро экономической безопасности подозревают экс-чиновника в причастности к якобы присвоению 5,7 млрд гривень, находившихся на счету "Приватбанка". Прокуроры утверждают, что Волков помогал осуществлять "фиктивные взносы наличных" в кассу, а сейчас якобы может оказывать давление на свидетелей, поэтому должен находиться в СИЗО. В то же время, прокуроры выясняют, не помешает ли это здоровью подозреваемого.

Пребывание под стражей фактически делает невозможным выполнение протоколов лечения профильными врачами, а следовательно несет определенные риски и угрозы здоровью и жизни и отнюдь не помогает принятию объективного решения", - заявил сам Волков.

В то же время Сергей Демьянчук, прокурор ОГПУ, заявил, что направлен запрос в отдел обеспечения судебного следствия, с целью установления, возможно ли с диагнозами, которые поставлены Волкову, находиться в данном изоляторе временного содержания и есть ли возможность находиться и лечиться там.

"У нас в силе содержание под стражей, скорее всего будут просить его продления, мы будем просить отменить его с учетом тех событий, которые произошли за время пребывания моего клиента под стражей, доносить эту информацию с дополнительным аргументированием", - прокомментировал ситуацию Владислав Опанасик, адвокат обвиняемого.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева в четверг, 21 сентября, взял под стражу Волкова по делу о завладении средствами "ПриватБанка".

Сторона защиты заявляла, что намерена обращаться к Уполномоченному ВР по правам человека, чтобы как можно скорее решить вопрос о пересмотре меры пресечения, так как в штатном порядке процесс обжалования судебного решения займет минимум месяц.