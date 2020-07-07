Впервые в истории акции «Amazon» стоят дороже $3 тысяч

Аналитики не ожидали такого роста котировок.

Цена акций американской компании «Amazon» впервые в истории поднялась выше $3000 за бумагу.

Торги были проведены 6 июля 2020 года. Об этом сообщает «Bloomberg».

На закрытии торгов акции продавались по $3057. В течение дня они подорожали на 5,77%. В ходе торгов стоимость акций достигала $3059. С начала года они подорожали почти на 60%.

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Рыночная капитализация компании увеличилась до $1,525 трлн. По этому показателю она занимает третье место среди всех публичных компаний после «Apple» ($1,64 трлн) и «Microsoft» ($1,61 трлн).

Аналитики «Wall Street» не ожидали такого роста котировок «Amazon». Меньше четверти прогнозировали рост до $3000 за бумагу. Рост стоимости акций объясняется увеличением спроса на услуги «Amazon» в сфере электронной коммерции и облачных вычислений.

Справка УНИАН. Состояние основателя и главы компании Джеффа Безоса оценивают в $182 млрд. Он является богатейшим человеком в мире. С начала года состояние миллиардера увеличилось на $66,6 млрд.

Как сообщал УНИАН, в мае 2020 года онлайн-программа Yangel Big Bang Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) получила поддержку от AWS Activate - платформы для развития стартапов «Amazon».

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