В условиях войны все клиенты банка могут получить кредит на развитие своего дела без залога, подписав договор дистанционно.

Альянс Банк предлагает финансирование агробизнеса по программе Европейского инвестиционного банка, поскольку считает поддержку аграриев приоритетной в 2022 году. В условиях войны все клиенты банка могут получить кредит на развитие своего дела без залога, подписав договор дистанционно.

"Весной для проведения посевной компании Альянс Банк уже выдал 355 млн. грн", – сообщила Председатель правления Альянс Банка Юлия Фролова в интервью банковскому порталу "Financial club".

Чтобы удовлетворить клиентов, временно изменивших местонахождение и проводящих вынужденную релокацию бизнеса в западные регионы страны, Альянс Банк до конца 2022 года откроет 4 новых отделения в Ивано-Франковске, Ровно, Луцке и Тернополе. На данный момент, на постоянной основе работает 28 из 30 отделений банка в других регионах Украины.

"Альянс Банк продолжил активное сотрудничество с IFC в рамках Глобальной программы торгового финансирования – Global Trade Finance Program (GTFP). Линия торгового финансирования позволит Банку оказывать клиентам необходимую поддержку при проведении внешнеэкономических операций. Спрос на банковские продукты также меняется в реалиях военного положения. Если в первые недели клиентов интересовали только расчеты за товары и услуги, то сегодня уже есть первые признаки возобновления бизнес-активности и спрос на долгосрочное финансирование бизнеса", - сообщает Юлия Фролова.

За период февраль-апрель кредитными каникулами воспользовались почти 60% клиентов банка, в основном – клиенты микробизнеса. Более половины клиентов возвращается к погашению кредитов по новому графику. Для клиентов, которые до сих пор не смогли адаптировать свой бизнес к новым реалиям, банк готов пролонгировать кредитные каникулы.

"Сегодня мы считаем самым важным поддерживать клиентов для дальнейшего развития украинской экономики. Готовы обеспечить кредитование предпринимателей с учетом всех рисков. Акционеры банка поддерживают наши решения, а коммуникация, прежде всего, направлена ​​на реализацию стратегии развития в военных условиях", - комментирует Председатель правления Альянс Банка Юлия Фролова.

24 июня Baker Tilly Ukraine завершили проведение годового аудита финансовой отчетности Альянс Банка за 2021 год. Рост валюты баланса превысил 4 млрд грн (+36%), а прибыль по результатам 2021 года достигла рекордного значения 331 млн грн. Фактическое значение показателя адекватности капитала более чем вдвое превысило нормативное значение, устанавливаемое НБУ. Национальный банк Украины в письме от 22 июня отметил, что Альянс Банк придерживается установленных Национальным банком требований по значению экономических нормативов. Главный акционер Альянс Банка Александр Сосис известен как основатель и совладелец страховой группы "АСКА".