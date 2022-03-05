Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр.
Решение было принято в связи с санкциями, введенными на фоне войны против Украины.
Fitch снизил рейтинги таких банков, как Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Тинькофф-банка, Райффайзенбанка, банка "Хоум Кредит" и других.
Понижение рейтингов банков связано с понижением суверенного рейтинга России с BBB до B.
Также аналогичное решение принято для 20 региональных органов власти. Из российских регионов рейтинг понижен у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Свердловской области, ЯНАО, Татарстана, Новосибирска и других.
Как сообщал УНИАН, ранее агентство Moody's онизило рейтинг России с Baa3 до B3, агентство Fitch — с ВВВ до B. Также агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-.
Война России против Украины, которая началась 24 февраля, вызвала возмущение международного сообщества: ЕС, США и Великобритания, в частности, ввели жесткие финансовые санкции против Москвы.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, за неделю из Украины в соседние страны выехали более 1 миллиона человек.