По мнению адвоката, судебный арест акций "Юольшевика" безоснователен и противоправен.

Решение ГБР арестовать акций "Большевика", приватизированному в конце октября прошлого года, нарушает права покупателей завода.

Такое мнение в интервью LB высказал Михаил Ильяшев – адвокат, представляющий интересы консорциума инвесторов-победителей аукциона.

"Этим решением право собственности покупателей не обжалуется и не отменяется, но понятно, что оно нарушается. Это решение как будто замораживает ситуацию, которая есть на сегодняшний день. В принципе, арест не означает, что что-то происходило незаконно. ГБР только сейчас предполагает, что есть какие-то признаки возможного преступления. Этого достаточно, чтобы возбудить уголовное производство. Но не нужно забывать, что подавляющее большинство открытых в Украине уголовных производств закрываются, и в конце концов правоохранители приходят к выводу, что либо преступления вообще не существует, либо отсутствует состав преступления в действиях тех или иных лиц", - напомнил юрист.

По мнению Михаила Ильяшева, судебный арест акций "Большевика" безосновательный и противоправный.

"Да, формально суд вправе наложить арест. Но когда ГБР обращается с подобными ходатайствами, они не освещают всей картины, а предоставляют только те доказательства, которые подтверждают именно их позицию. Фактически суд лишен возможности изучить всю ситуацию в комплексе. Когда же заинтересованная сторона узнает об аресте имущества, она может сформировать свою правовую позицию, предоставить объяснения и доказательства, подать ходатайство об отмене ареста или обжаловать его, и тогда шансы ГБР удержать такой арест сильно ухудшаются", - считает адвокат.

Комментируя вопрос о позиции Антимонопольного комитета, который долгое время рассматривал заявление победителей торгов и не давал согласия на концентрацию, Михаил Ильяшев отметил, что никакого затягивания не было, и все происходило в рамках привычной процедуры.

"То, что Антимонопольный комитет дал согласие на концентрацию, в первую очередь свидетельствует о том, что он как орган не видит каких-либо рисков для конкуренции в Украине. Это разрешение никоим образом не подтверждает право собственности, оно не касается этого, а лишь констатирует, что такое приобретение не приведет к негативным последствиям для конкуренции на рынке", – подчеркнул Ильяшев.

По мнению юриста, разговоры о якобы незаконности проведения аукциона по продаже "Большевика" вредят как президентской программе "Большая Приватизация", так и в целом портят инвестиционный климат в государстве.

"Если государство продолжит практику негативного комментирования постфактум таких аукционов, их якобы незаконности, неконкурентности, то в следующий раз, когда будут продавать другие объекты, будет еще меньше желающих и будет еще ниже цена. Подобное поведение должностных лиц подвергает сомнению инвестиционный климат в Украине. Инвесторы задумываются: а стоит ли вообще заходить и участвовать в аукционе? Потому что завтра кому-то не понравится результат, и можно, даже не отменяя его, начать голословно говорить, что аукцион прошел неконкурентно или с нарушениями. А даже сами такие заявления уже причиняют компаниям ущерб, ведь портят их репутацию", - резюмировал Михаил Ильяшев.