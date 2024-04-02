Украинцы уже могут воспользоваться программой.

Недавно президентом Владимиром Зеленским была анонсирована программа, знаменующая новую экономическую политику государства – "Сделано в Украине".

Сегодня подобные инициативы очень важны для отечественных производителей и бизнеса.

Сейчас программа находится на этапе разработки и вскоре будет запущена, но нужно ли ждать ее запуска, или стоит выбирать украинское уже сейчас?

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Именно поэтому Абанк и сеть мультимаркетов "Аврора" решили уже сегодня поддержать инициативу Офиса президента и призывают клиентов присоединиться к совместному проекту "Сделано в Украине" при поддержке глобальной компании платежных технологий Visa и цифровой платформы Deeployalty.

В рамках совместного проекта Абанка и компании "Аврора" клиенты будут иметь возможность, покупая товары в сети мультимаркетов "Аврора", обозначенные специальными ценниками с символом "UA", при оплате картой Visa от Абанка возвращать 5% кешбэка от суммы стоимости этих товаров.

Таким образом, каждый украинец может не только поддержать отечественное производство, но и вернуть часть затраченных средств.

Проект стартовал 2 апреля, а значит, каждый украинец уже может присоединиться к нему. Для этого нужно:

иметь карту Visa от Абанка;

в любом мультимаркете "Аврора" приобрести товар, обозначенный специальным ценником с символом "UA";

ожидать зачисления на карту 5% кешбэка за украинские товары.

"Это наше первое сотрудничество с сетью мультимаркетов Аврора, но мы невероятно рады и гордимся, что сможем поработать именно в рамках такого, весомого для Украины, проекта "Сделано в Украине". Ведь сегодня украинское производство доказывает, что наши товары могут не только конкурировать, но и стоять на ступень выше зарубежных производителей и их товаров", – поделился руководитель направления "Кредитные карты" Абанка Евгений Зайченко.

"Мы – украинский бизнес и работаем с украинскими поставщиками. Наш новый партнерский проект – возможность предложить покупателям приятный бонус и поощрять людей покупать украинское", – говорит Тарас Панасенко, СЕО "Авроры".

Подробные условия можно посмотреть на сайте банка и на сайте avrora.ua.

Найти ближайший магазин вы можете на сайте партнера "Аврора".

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницахTelegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Об Авроре

Международная сеть мультимаркетов Аврора.

"Аврора" – крупнейшая в Украине сеть магазинов формата one dollar store. В феврале 2011 года в г. Полтава был открыт первый магазин. На сегодня сеть растет со средним темпом более 50% в год и насчитывает более 1300 торговых точек. С 2023 начала экспансию. Первая страна – Румыния.

В данном формате магазинов стали наиболее конкурентоспособными и эффективными благодаря тому, что постоянно стремятся достичь максимальной эффективности в построении бизнес-процессов.

О Visa

Visa (NYSE: V) – мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях каждый год. Наша миссия – объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы содействовать благосостоянию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает расти благосостоянию людей во всем мире и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на сайте: visa.com.ua.

О Deeployalty

Deeployalty – цифровая платформа, которая помогает ритейлу и банкам в привлечении и монетизации клиентской базы. С нашей цифровой платформой Deeployalty мы стремимся формировать лояльность к людям и природе, внедряя инновационные подходы к программам лояльности. Одним из наших ключевых принципов является уменьшение использования чеков, что способствует более эффективному использованию ресурсов и уменьшению экологического отражения.

Наши партнеры, среди которых Фокстрот, KFC, EVA, WOG, мультимаркет "Аврора", Comfy, Sportbank, Абанк, Sense Bank и другие, разделяют эту ответственность и активно поддерживают наши усилия по созданию более устойчивого будущего для нашей планеты и сообществ.