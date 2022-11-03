Средства получат те, кто уже освобожден из плена, или члены семей тех, кто еще находится в плену.

Государство выплатит 465 гражданам по 100 тысяч гривень за пребывание в российском плену.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook.

"Межведомственная комиссия приняла рекордное количество решений о выплате 100 тыс. грн тем, кто был или еще находится в плену", - говорится в сообщении.

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В частности, такую помощь получат еще 465 украинцев, которые были в плену, или семьи тех, кто еще находится там.

При этом, сказано, что на этот раз 347 украинцев комиссия признала лишенными свободы вследствие агрессии РФ. Также выплаты на правовую помощь назначены 118 семьям незаконно заключенных. Всем им будет выплачена указанная единовременная финансовая поддержка в 100 тыс. грн.

Отмечается, что такую помощь получают те, кто оказались в плену, начиная с 2014-го года, были освобождены или до сих пор содержатся в плену оккупантами.

По вопросам получения единовременной денежной помощи освобожденным лицам или выплат на правовую помощь семьям политзаключенных следует обращаться в Минреинтеграции.

Сегодня в рамках обмена удалось освободить из российского плена 107 украинских бойцов.

Выплаты во время войны:

24 марта 2022 года правительство сообщило, что будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

24 марта 2022 года министр социальной политики Марина Лазебная заявила о том, что на выплаты переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно.

По состоянию на 10 августа помощь получили более 112000 семей, воспитывающих 331000 детей, в том числе 33000 детей с инвалидностью. Общее количество семей, которым будет оказана помощь составляет около 265 тысяч.

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