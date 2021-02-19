Метинвест решил отказаться от налоговых каникул в связи с пандемией, предоставленных бизнесу.

Группа компаний Метинвест в 2020 году перечислила в бюджеты всех уровней 22,1 млрд грн налогов и сборов, что на 5% выше позапрошлогоднего уровня. При этом при подсчете учитывались ассоциированные компании и совместные предприятия.

"Всеобщий кризис и пандемия коронавируса не помешали нам завершить год с сильными операционными результатами и в то же время отказаться от налоговых каникул ради поддержки городов, где работают наши предприятия. Когда бизнес может работать эффективно даже в самых непростых условиях, в выигрыше оказываются все: и сотрудники, и города, и государство. Как один из крупнейших налогоплательщиков Украины мы рады сделать очередной вклад в восстановление экономики и рост благосостояния украинцев", - заявил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как сообщают в компании, самая большая выплата из общей суммы отчислений группы – налог на прибыль.

В прошлом году предприятия Метинвеста уплатили в казну более 5,2 млрд грн такого налога. Далее следует ЕСВ, выплаты которого выросли на 18% по сравнению с позапрошлым годом – до 5,2 млрд грн.

Третьим крупнейшим налоговым платежем оказался налог на доходы физ. Предприятия Метинвеста в прошлом году перечислили в бюджеты 4,7 млрд грн подоходного налога, это на 17% больше показателей 2019 года.

Как отметили в компании, Метинвест решил отказаться от налоговых каникул в связи с пандемией, предоставленных бизнесу. Сумма налогов, которые выплатили предприятия Группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). За эти средства города обеспечивали больницы всем необходимым, выплачивали заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводили противоэпидемические мероприятия.

Отметим, криворожские предприятия Метинвеста – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период Метинвест дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН