Доллар в обменниках остается на уровне 27,40 гривни

Стоимость евро снизилась до 29,75 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 21 апреля, остается на уровне 27,40 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем снизилась на 5 копеек - до 29,75 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,00 гривни за доллар, евро – 29,00 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 21 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,07 гривни/доллар, то есть гривня выросла к доллару на 13 копеек.