Экономике Великобритании прогнозируют до 30% падения из-за пандемии

На этой неделе ожидается пересмотр текущих мер, которые действуют с 23 марта. Ожидается, что правительство Великобритании продлит их действие.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак утверждает, что ВВП страны может упасть на целых 30% в период с апреля по июнь в связи с пандемией коронавируса.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Риши Сунак обсудил с министрами возможность "25-30-процентного" падения во втором квартале этого года.

Это значительно более пессимистические экономические прогнозы, сделанные для Британии аналитиками лондонского Сити. Они прогнозировали в среднем 14-процентное сокращение экономики, вызванное нынешним карантином, который действует уже три недели.

В то же время некоторые банки по-прежнему предусматривали падение на 24%.

Десять министров кабинета министров сейчас настаивают на смягчении карантина в следующем месяце для спасения экономики.

Против ослабления ограничений министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и министр кабинета министров Майкл Гоув.

На этой неделе ожидается пересмотр текущих мер, которые действуют с 23 марта. Ожидается, что правительство Великобритании продлит их действие.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем 5 трлн долларов роста в течение следующих двух лет.