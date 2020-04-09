Убытки мировой экономики от коронавируса превысят $5 триллионов – Bloomberg

Мир погружается в глубочайшую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию правительств закрылось большинство бизнеса, а люди остаются дома.

Пандемия коронавирус может лишить мировую экономику более чем 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что мир сейчас погружается в глубочайшую рецессию мирного времени с 1930-х годов, после того как по требованию правительств закрылась большинство бизнеса, а люди остаются дома.

Хотя падение, по прогнозам, будет недолгим, экономикам понадобится время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентном уровне монетарных и фискальных стимулов валовой внутренний продукт вряд ли вернется к своему докризисному тренду по крайней мере до 2022 года.

Это примерно такой же временной промежуток, как и последствия глобального финансового кризиса чуть больше десяти лет назад, хотя восстановление может оказаться еще более медленным, чем предсказывают экономисты.

Отмечается, что сейчас перед политиками стоит сверхзадача не открыть свои экономики слишком рано и тем самым позволить вирусу вернуться.

"Траектория имеет огромное значение", - сказала Кэтрин Манн, главный экономист Citigroup Inc., которая ожидает глобальных убытков на уровне примерно в 5 триллионов долларов. "Если ваша траектория положительная, это способствует укреплению деловой уверенности и поддерживает людей, которые чувствуют, что они могут пойти и получить работу. Это важнейшая составляющая, который будет действовать во второй половине года и в 2021 году", – сказала она.

Экономисты JPMorgan Chase & Co. оценивают утраченный объем производства в $5,5 триллиона или почти 8% ВВП к концу следующего года. Расходы только для развитых экономик будут аналогичны тем, которые наблюдались во время рецессий 2008-2009 и 1974-1975 годов.

Напомним, валовой внутренний продукт Франции упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса.