Экономика Германии из-за коронавируса сократилась на рекордные 9,8%

Это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса.

Крупнейшая экономика Европы, скорее всего, сократилась на 9,8% во втором квартале, что является самым большим спадом с начала ведения статистики в 1970 году и более чем в два раза превышает спад, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведущие экономические институты Германии.

"Институты сообщили, что это связано с карантинными мерами, которые были введены для замедления распространения коронавируса. Они сообщают, что экономика, вероятно, сократилась на 1,9% в период с января по март", - говорится в сообщении.

Ведущие экономические исследовательские институты Германии ожидают, что крупнейшая экономика Европы сократится на 4,2% в текущем году из-за последствий коронавируса и вырастет на 5,8% в 2021-м, сообщили изданию во вторник два человека, знакомые с данными.

"Пандемия коронавируса вызывает глубокую рецессию в Германии", - сообщили институты, чьи прогнозы легли в основу экономических прогнозов правительства.