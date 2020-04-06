МВФ готов привлечь весь свой резервный фонд для помощи странам

Развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса.

Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Экономическая правда.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании - к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", - сообщила глава МВФ.

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Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

По ее словам, во время кризиса 2008−2009 годов ситуация была лучше. "Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", - заявила Георгиева.

Как сообщал УНИАН, ранее Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса затормозила мировую экономику. Она предупредила, что пандемия отбросила мир в рецессию "намного более худшую", чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов.