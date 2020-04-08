Доллар падает четвертый день подряд: курсы валют

Гривня по официальному курсу четвертый день подряд укрепилась к доллару - на 14 копеек до 27,10 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 8 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня четвертый день подряд укрепилась к доллару - на этот раз на 14 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,57 грн/евро, что на 18 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, на предыдущей неделе - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.