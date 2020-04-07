Украина в марте выплатила МВФ $409 миллионов
15:53, 07 апреля 2020Финансы
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В целом за месяц на обслуживание и погашение валютного госдолга было направлено 1,1 млрд долл.
Иллюстрация REUTERS
Украина в марте оплатила по обязательствам правительства и Национального банка в пользу Международного валютного фонда 409 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, также в марте уплачено 537 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа.
В целом за месяц на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 1,124 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили 24,924 млрд долл., что на 7,8% ниже показателя месяцем ранее, то есть резервы откатились до уровня начала года.
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