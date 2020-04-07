цей матеріал доступний українською

Украина в марте выплатила МВФ $409 миллионов

15:53, 07 апреля 2020
Финансы
146 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеМВФ назвал условия для выделения помощи Украине

Как сообщается на сайте НБУ, также в марте уплачено 537 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа.

В целом за месяц на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 1,124 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили 24,924 млрд долл., что на 7,8% ниже показателя месяцем ранее, то есть резервы откатились до уровня начала года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter