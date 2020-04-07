Гривня продолжает укрепляться: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 7 апреля: 100 USD – 2723,65 гривни; 100 EUR – 2938,27 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2723,65 (6 апреля – 2737,3)

100 EUR – 2938,27 (6 апреля – 2956,01)

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева вчера, 6 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 15 копеек – до 27,60 гривни за доллар, стоимость евро - на 20 копеек до 29,90 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 миллиона долларов.

30 марта НБУ передал банкам 180 миллионов долларов наличной валюты, на прошлой неделе - 130 миллионов наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.