Почем валюта в обменниках: доллар просел до 27,60 гривни, евро упал ниже 30

Стоимость евро снизилась до 29,90 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 6 апреля, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 15 копеек – до 27,60 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках по сравнению с предыдущим днем снизилась на 20 копеек - до 29,90 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,10 грн за доллар, евро – 29,10 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 2 апреля провел третью операцию по обмену наличного доллара на безналичный, в ходе которой передал банкам 241,5 млн долл.

30 марта НБУ передал банкам 180 млн долл. наличной валюты, неделей ранее - 130 млн наличных долларов.

С середины марта ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты в связи с ее нехваткой из-за проблем с доставкой в условиях ограниченного авиасообщения с другими странами.