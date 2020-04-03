К законопроекту о банковском регулировании подано уже 5 тысяч поправок - Арахамия

По его мнению, поправок может стать еще больше, что будет блокировать продвижение этого законопроекта.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что к законопроекту о банковском регулировании подано уже 5 тысяч поправок.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание ВР, и когда планируется принять банковский законопроект, Арахамия отметил: "Сейчас идут консультации. Мы ждем, у нас было, согласно Регламенту, 7 дней с момента голосования в первом чтении на то, чтобы народные депутаты имели возможность подать свои поправки к этому законопроекту".

По его словам, уже сегодня зарегистрировано 5 тысяч поправок.

"Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу. Есть слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч. Это возможность заблокировать продвижение этого законопроекта", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2571-д о банковском регулировании, необходимый для старта новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.