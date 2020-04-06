Украинцы за месяц вывели из банков почти 3 миллиарда гривень, сейчас отток прекратился

За последние 7 дней марта вклады в нацвалюте даже выросли - на 4 млрд грн, или на 1,2%.

Отток средств с банковских счетов физических лиц прекратился после 25 марта, и за последние 7 дней марта вклады в национальной валюте даже выросли - на 4 млрд грн, или на 1,2%.

Читайте такжеВ Нацбанке заверили, что ограничений на снятие депозитов не будет

Об этом сообщается на странице экспертной платформы Национального банка Украины в соцсети Faceboоk со ссылкой на оперативный мониторинг регулятора.

Отмечается, что борьба с пандемией и экономическая неопределенность влияют на финансовое поведение населения, но тенденция снятия средств с банковских счетов в марте оказалась слабой и краткосрочной, а решение НБУ не вводить ограничения на рынке способствовало восстановлению притока средств.

По информации экспертов, за месяц остатки на счетах населения в банковской системе сократились на 2,752 млрд грн, или на 0,8% в гривне, на 19 млн долл., или на 0,2% - в долларовом эквиваленте. При этом ежедневная динамика вкладов в гривнях мало отличается от профилей предыдущих периодов.

По валютным средствам существенная нервозность была во второй декаде марта, после чего остатки в банках в долларовом эквиваленте почти не меняются.

Эксперты подчеркнули, что ситуация существенно отличается от острых фаз предыдущих кризисов. В частности, только в августе 2014 года снижение остатков средств физлиц в национальной валюте составило 1,44%, а в иностранной валюте - 3,11%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 20 марта запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, срок которых завершился, а также заявил об отсутствии планов вводить ограничения на валютном рынке.