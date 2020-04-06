Российские власти разработали стресс-тесты с нефтью по $10 и карантином до октября

В России за последние сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах.

Правительство России подготовило два стресс-теста для компаний, которые вошли в список системообразующих. В одном из них сценарий развития в условиях пандемии коронавируса предполагает изоляцию до конца июня и цену нефти в $20 за баррель, в другом – жесткий карантин до конца сентября и нефть по $10.

Читайте такжеРоссия стремится использовать коронавирус для раскола ЕС – постпред Украины в ООН

Об этом пишет РБК со ссылкой на документ, в котором указаны оба сценария.

Как пишет издание, согласно первому сценарию, карантинные меры в России ужесточаются, а экономическая деятельность замораживается до конца июня. Восстановление экономической активности в Китае прогнозируется со II квартала, в Европе – с третьего. Цена на нефть марки Urals в $20 за баррель сохраняется в течение года, доллар стоит более 80 руб., инфляция по итогам года – 4,5%. Условия второго сценария для стресс-теста жестче. Он предполагает закрытие большей части России, прекращение транспортного сообщения между регионами, новые вспышки заболеваний в Китае и Южной Корее. Цена нефти – $10 за баррель Urals, за доллар – более 89 руб., инфляция – 5,5%.

В списке системообразующих организаций находятся 646 предприятий. По данным РБК, 2 апреля Минпромторг направил письмо руководителям системообразующих компаний, в котором попросил их дать согласие на передачу данных и результатов стресс-тестирования властям. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк и Промсвязьбанк должны собрать сведения о своих клиентах, проанализировать их финансовое состояние и передать результаты в Минэкономразвития и Минпромторг. Предполагается, что аналогичные письма направили в адрес своих предприятий из списка системообразующих и другие министерства и ведомства.

В России за последние сутки (данные на 5 апреля) зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 5 389, скончались 45 человек. В Москве уже 3 893 заболевших. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 тысячи человек умерли от последствий болезни. Пандемия охватила 208 стран мира.