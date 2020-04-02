Зеленский уверен, что в ближайшие недели подпишут новую программу финансирования от МВФ

Президент убежден в нахождении полного взаимопонимания с МВФ о расширенной программе финансирования.

Президент Владимир Зеленский выражает уверенность, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с Международным валютным фондом о новой программе финансирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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В частности, стороны обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами в связи с этим.

«Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе», – отметил президент.

«Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики», - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в переговорах с украинской властью новой программы финансирования и возможности увеличить ее объема, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельную реформу.

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что Украина может получить от МВФ около 4 млрд долл. первого транша сразу после выполнения предварительных условий.

30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, а в ночь на 31 марта - закон о рынке земли.

2 апреля премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что надеется на получение первого транша макрофинансовой помощи от МВФ уже в ближайшее время, а также на финансовую помощь от Всемирного банка.