Украина без новой программы с МВФ не сможет покрыть дефицит бюджета – эксперт

Эксперт не видит другого стабильного источника на покрытие дыры в бюджете.

Украина без новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом не будет иметь средств для покрытия дефицита государственного бюджета, о чем во время круглого стола заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

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"Нам очень нужна программа с МВФ. Это то время, когда у меня нет другого ответа, за счет каких средств мы сможем финансировать тот дефицит бюджета, который у нас будет. А то, что дефицит будет, что он необходим, у меня нет сомнений", - сказала она.

Киев сообщал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина без поддержки внешних международных организаций рискует "упасть в пропасть финансового дефолта".

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 миллиардов долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможности увеличить ее объем, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельной реформе.