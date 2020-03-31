Украина может получить деньги по новой программе с МВФ уже в апреле - эксперт

По его словам, это поможет нашей стране избежать дефолта.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский ожидает, что реальное финансирование по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может начаться уже в конце апреля.

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Об этом он заявил во время видеоконференции, комментируя принятие Верховной Радой закона о запуске рынка земли, а также принятие в первом чтении законопроекта о банковском регулировании.

"Скорее всего, мы идем на программу с МВФ, которая может реалистично начаться, первые деньги мы можем получить даже в конце апреля. Соответственно, это означает, что мы можем пройти по базовому сценарию без дефолта, что будет означать, что негативное влияние на экономическую динамику в Украине будет прежде всего оказывать непосредственно коронавирус, необходимость сдерживать его расширение и падение внутреннего и внешнего спроса, которые прямо связаны с расширением вируса", - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 миллиардов долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможности увеличить ее объем, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельной реформе.