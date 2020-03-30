Fitch снизило рейтинг Великобритании c негативным прогнозом

Понижение рейтинга связано с «глубоким краткосрочным ущербом экономике» от коронавируса COVID-19, а также от неопределенности в торговых отношениях с Евросоюзом после реализации Brexit.

Агентство Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта Великобритании в национальной и иностранной валютах с AA до АА-. Прогноз негативный. Аналогичное снижение произошло и по рейтингу приоритетного необеспеченного долга.

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Понижение рейтинга связано с «глубоким краткосрочным ущербом экономике» от коронавируса COVID-19, а также от неопределенности в торговых отношениях с Евросоюзом после реализации Brexit. Специалисты считают, что ответ властей на распространение болезни приведет к резкому увеличению дефицита, пишет kommersant.

Негативный прогноз объясняется тем, что улучшение фискальных показателей не будет политическим приоритетом властей. Неопределенность торговых отношений «может ограничить силу посткризисного восстановления экономики».

В Великобритании зарегистрировано около 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 1,2 тыс. человек. По числу заболеваний страна находится на восьмом месте. Общее число заразившихся превысило 731,5 тыс., умерли более 34 тыс. человек.