"Масштабы Великой депрессии": финансист оценил влияние "коронавирусного" кризиса на экономику Украины

Найман считает, что Украина не преодолеет эпидемию коронавируса до апреля.

В Украине карантин из-за новой коронавирусой инфекции отменят минимум в мае.

Об этом заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

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"Сейчас все, что происходит, похоже на 1929-1933 годы. На годы Великой депрессии. Масштабы очень большие. Например, сегодня объявили, что в США более трех миллионов безработных буквально за один день. В Канаде один миллион безработных за один день. Таких масштабов не было видно почти, наверное, за последние лет сто", - рассказал финансовый эксперт и добавил, что сегодняшняя ситуация требует экстраординарных решений.

Найман считает, что Украина не преодолеет эпидемию коронавируса до апреля.

"В Украине вообще никто ни сном, ни духом. В моем понимании, карантин, в лучшем случае, отменят в мае. Мы понимаем, что до мая действительно появится товарный дефицит, потому что нарушена логистика. О бюджете я вообще молчу", - уверен эксперт. По его словам, властям придется принимать немало нестандартных решений.

"К счастью, МВФ объявил, что триллионом долларов будет помогать. Американцы уже более 6 трлн долларов вкачали через фискальные меры, - резюмирует Найман. - Китай очень сильно чихнул, но они уже вышли на работу. Теперь у Европы и США проблемы".

На очереди после Европы и США, считает эксперт, будут страны Латинской Америки и Индия. "К лету это все затянется. Ничего страшного я не вижу - на Западе меры фискальной поддержки очень большие", - заявил Найман.