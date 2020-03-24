Верланов: Честный бизнес продолжит своевременно получать возмещение НДС даже в условиях карантина

В налоговой службе отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, Государственная налоговая служба Украины продолжает повышать эффективность своей работы, в частности в сфере администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Так, если сравнить февраль текущего года с февралем 2019, при уменьшении базы налогообложения на почти 30 миллиардов гривень (-4,3%) задекларированы к уплате суммы НДС выросли на 100 миллионов гривень (+0,5%).

Об этом сообщает ГНС.

"Эти средства поступили в бюджет благодаря профессиональной работе нашей команды. Налоговая благодарит всем плательщикам за добровольное декларирование в этих сложных для функционирования бизнеса условиях. Со своей стороны, мы гарантируем продолжение эффективной борьбы с мінімізаційними схемами с НДС для того, чтобы деньги, которые сейчас так необходимы нашему государству, в полном объеме попали в бюджет, а честный бизнес вовремя получил возмещение", – заявил глава налоговой Сергей Верланов.

В налоговой службе отметили, что тенденция роста начислений НДС опережающими темпами по сравнению с темпами роста экономики, сохраняется и сейчас.

"Этих результатов удалось достичь благодаря повышению качества анализа поступлений налога, эффективности администрирования и внедрения новой системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в налоговой подчеркнули, что рост задекларированных сумм НДС произошло несмотря на существенное уменьшение декларирования бюджетоформирующими плательщиками группы НАК "Нафтогаз Украины".

"В марте 2019 года (по декларациям февраля) этими предприятиями было задекларировано НДС на общую сумму 4,5 миллиарда гривень, тогда как в марте этого года - всего 1,3 миллиарда гривень. Значительное уменьшение декларирования предприятиями группы НАК "Нафтогаз Украины" обусловлен низкой ценой на газ и сокращением потребления из-за аномально теплой зимы", - сказано в сообщении.

Таким образом, без учета НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укргаздобыча", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта" по итогам февраля было задекларировано НДС на 3,3 миллиарда гривен, или на 22,5% больше, чем в феврале прошлого года. Как отмечают в ГНС, при этом, за этот же период объем поставок сократился на 0,7%.

Напомним, в феврале Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 миллиарда гривен поступлений, что на 3,4 миллиарда гривен больше запланированного.