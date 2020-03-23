Бизнес прокомментировал возможное введение чрезвычайного положения в Украине

По мнению бизнес-сообщества, в нынешних условиях необходимо не допустить значительной потери рабочих мест, уменьшить расходы бюджета и получить финансирование МВФ.

Возможное введение в Украине чрезвычайного положения из-за угрозы дальнейшего распространения в стране коронавируса без соответствующей программы поддержки экономики приведет к глубокому экономическому кризису и непредсказуемым социальным последствиям.

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Об этом сказано в опубликованном пресс-службой Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) совместном заявлении ЕБА, Союза украинских предпринимателей, IT Ukraine, Федерации работодателей Украины (ФРУ), Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), Бизнес 100, СЕО club, которые в целом поддерживают усилия властей по введению карантинных мер по противодействию распространения коронавируса, отмечая, что это чрезвычайная угроза для украинцев, в связи с чем необходимы максимальные меры для защиты здоровья людей.

«Украина не имеет достаточных финансовых резервов, и поэтому, если будет введен дополнительный комплекс карантинных ограничений и остановлено большое количество предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелым социальным последствиям, которые сложно предугадать», - сказано в сообщении.

В этой связи бизнес обращается к президенту Украины, Кабинету министров и Верховной Раде с требованием немедленно подключить бизнес-сообщество к разработке пошаговых действий для уменьшения негативных последствий пандемии на экономику как на государственном уровне, так и в регионах; принимать и внедрять решения только после обсуждения и согласования с представителями бизнеса.

Также в ЕБА отметили, что при сравнительном анализе мер противодействия распространению COVID-19 в Украине и других странах, где вирус приобрел значительно более широкое распространение, по состоянию на 22 марта Украина уже применила комплекс более жестких мер по сравнению с остальными странами.

«В то же время в Украине планируется новое весомое расширение комплекса мер к уже существующему перечню, которое сопоставимо только с внедренными в наиболее пострадавших регионах Италии и Китая. Это, в свою очередь, приведет к потере миллионов рабочих мест и значительным потерям бюджетов разных уровней», - подчеркнули в Ассоциации.

В частности, по данным ведущих экспертов, в случае продления карантина на несколько месяцев, ВВП Украины в 2020 году упадет на 9%, а курс гривни может достичь 35 грн/долл.

В этой связи, по мнению бизнес-сообщества, в нынешних условиях необходимо не допустить значительной потери рабочих мест; обеспечить функционирование каналов сбыта для продукции, как можно быстрее выполнить условия для получения финансирования МВФ, а также немедленно уменьшить расходы бюджета, остановив финансирование государственных программ, и направить высвобожденные средства на борьбу с пандемией.

Также бизнес считает необходимым обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшит расходы госбюджета; централизовать использование средств в местных и государственном бюджете для контроля использования только в целях борьбы с пандемией.

Бизнес-ассоциации подчеркнули, что государство должно обеспечить необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мероприятий; остановить начисление каких-либо финансовых санкций всем субъектам хозяйствования, которые имеют кредиты в банковских и финансовых учреждениях.

Как сообщал УНИАН, по мнению экономистов Центра экономической стратегии, Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и Европейский Союз, поэтому приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости - единственного источника доходов для большинства населения.

По оценке Нацбанка, Украина по сравнению с 2008, 2014 и 1998 годами более подготовлена к возможному кризису из-за пандемии коронавируса, а последствия этого кризиса могут оказать позитивный эффект на некоторые показатели.

Также в Нацбанке считают, что промедление со стартом новой программы с Международным валютным фондом объемом 5,5 млрд долл. не должно стать препятствием для получения помощи МВФ в рамках других программ на преодоление последствий кризиса из-за пандемии коронавируса.