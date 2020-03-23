Коронакризис: эксперты рассказали, как украинской экономике пережить карантин с наименьшими потерями

По словам экспертов, Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как США и Евросоюз, поэтому должна сохранить занятость населения.

Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и Европейский Союз, поэтому приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости - единственного источника доходов для большинства населения.

Читайте такжеУкраинский бизнес спрогнозировал, как переживет карантин

Об этом говорится в пресс-релизе Центра экономической стратегии, который присоединился к письму экономистов для правительства «Как Украине преодолеть коронакризис с наименьшими потерями для благосостояния?».

«Для этого власть должна сделать все необходимое, чтобы не останавливать экономическую деятельность, несмотря на карантин. Ведь ценой станет резкое обеднение граждан, рост преступности, падение доходов бюджета и отсутствие средств на финансирование медицины, и другие критические расходы. При этом масштаб расходов на программы поддержки бизнеса и граждан должен соответствовать объему ресурсов, которые можно найти и потратить на такие программы без риска скачка инфляции, обесценивания доходов граждан и финансовой дестабилизации», - говорится в сообщении.

Поддержать бизнес из бюджетных средств, считают экономисты центра, возможно за счет тщательного просмотра расходов по каждому из распорядителей бюджетных средств, сокращения некритичных расходов и максимального переноса финансирования незащищенных статей на вторую половину 2020 года. А также - если повысить ставки по ОВГЗ для привлечения временно свободной ликвидности банков и других участников рынка.

Сообщается, что в письме экономисты советуют направлять государственную помощь туда, где положительный эффект от нее для экономики будет наибольшим. Например, тем, кто потерял средства к существованию, и тому, кто с большей вероятностью будет покупать продукты питания и медикаменты, а не валюту. Государство должно уйти от ручного распределения ресурсов, которым создаются основы для коррупции и неэффективного направления дефицитных средств, отмечают экономисты центра.

«Украина может пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями для общественного благосостояния. Но для этого нужно как можно быстрее завершить переговоры с Международным валютным фондом, приложив усилия для увеличения объема программы и договорившись о направлении в бюджет существенной части займа. Достижение договоренности с МВФ позволит привлечь поддержку других официальных кредиторов (Всемирный банк, Европейский Союз, США и так далее), которую следует увеличить по сравнению с предварительно оговоренными суммами», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и глава МВФ Кристалина Георгиева обсудили увеличение суммы поддержки Украины из-за распространения коронавируса, а также расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

11 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнит предварительные условия для старта новой программы с МВФ в течение двух-трех недель.

Кроме того, 5 марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 млрд долл. быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса.

16 марта Фонд выразил готовность мобилизовать кредитный потенциал в размере 1 трлн долларов для помощи странам - членам Фонда во время эпидемии коронавируса.