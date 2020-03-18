Карантин в Украине: таможня временно отказывается от приема бумажных писем

Переписка с таможенной службой будет происходить по электронной почте.

Государственная таможенная служба Украины в связи с введением карантина в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса, с 18 марта временно не будет принимать письма в бумажном виде.

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Как сообщает пресс-служба таможенной службы, при этом писать можно на официальный электронный почтовый ящик таможни customs@gov.ua.

В таможенной службе обещают дополнительно проинформировать, когда ведомство вернется к традиционной переписке.

Справка УНИАН. За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 100 тысяч человек. В результате 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.