ГПСУ обнародовала перечень работающих автомобильных пунктов пропуска
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обнародовала перечень пунктов пропуска, где можно пересечь границу автотранспортом.
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Об этом говорится в сообщении ГПСУ. «Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения государственной границы, предоставляем перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и сопредельных стран. Обращаем внимание, что для недопущения распространения заболеваемости COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд на свою территорию иностранцев», - говорится в сообщении.
Пункты пропуска на границе с Беларусью:
в Черниговской области: «Сеньковка - Веселовка», «Новые Яриловичи - Новая Гута» «Славутич - Комарин»;
в Киевской области: «Вильча - Александровка»;
в Житомирской области: «Выступовичи - Новая Рудня»;
в Ривненской области: «Городище - Верхний Теребежов», «Прикладники - Невель»;
в Волынской области: «Дольск - Мохро», «Доманово - Мокраны», «Пулемец - Томашовка».
во Львовской области: «Рава-Русская - Гребенное» и «Краковец - Корчева»;
в Волынской области: «Ягодин-Дорохуск».
На границе со Словакией:
в Закарпатской области: «Малый Березный - Убля», «Ужгород - Вишне-Немецкое».
На границе с Венгрией:
в Закарпатской области: «Лужники - Берегшурань», «Вилок - Тисабеч», «Косино - Барабаш», «Звонково –Лонья» и «Чоп (Тиса) - Захонь».
На границе с Румынией:
в Закарпатские области: «Дьяково - Халмеу»;
в Черновицкой области: «Порубное - Сирет».
На границе с Молдовой:
в Одесской области: «Паланка - Маяки-Удобное», «Староказачье - Тудора», «Рени - Джюрджюлешть», «Табаки - Мирное»;
в Винницкой области: «Могилев-Подольский - Отач»;
в Черновицкой области: «Россошаны - Бричень», «Мамалыга - Кривая».
в Харьковской области: «Чугуновка - Вериговка», «Плетеневка - Шебекино», «Гоптовка - Нехотеевка»;
в Сумской области: «Большая Писаревка - Грайворон», «Юнаковка - Суджа», «Бачевск - Троебортное», «Екатериновка - Крупец»;
в Черниговской области: «Гремяч - Погар», «Сеньковка - Новые Юрковичи»;
в Луганской области «Меловое - Чертково», «Просяное - Бугаевка», «Танюшевка - Ровеньки».