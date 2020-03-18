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ГПСУ обнародовала перечень работающих автомобильных пунктов пропуска

15:27, 18 марта 2020
Транспорт
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На границе с Польшей работает два пункта пропуска \ фото dpsu.gov.ua

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Об этом говорится в сообщении ГПСУ. «Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения государственной границы, предоставляем перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и сопредельных стран. Обращаем внимание, что для недопущения распространения заболеваемости COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд на свою территорию иностранцев», - говорится в сообщении.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

в Черниговской области: «Сеньковка - Веселовка», «Новые Яриловичи - Новая Гута» «Славутич - Комарин»;

в Киевской области: «Вильча - Александровка»;

в Житомирской области: «Выступовичи - Новая Рудня»;

в Ривненской области: «Городище - Верхний Теребежов», «Прикладники - Невель»;

в Волынской области: «Дольск - Мохро», «Доманово - Мокраны», «Пулемец - Томашовка».

На границе с Польшей:

во Львовской области: «Рава-Русская - Гребенное» и «Краковец - Корчева»;

в Волынской области: «Ягодин-Дорохуск».

На границе со Словакией:

в Закарпатской области: «Малый Березный - Убля», «Ужгород - Вишне-Немецкое».

На границе с Венгрией:

в Закарпатской области: «Лужники - Берегшурань», «Вилок - Тисабеч», «Косино - Барабаш», «Звонково –Лонья» и «Чоп (Тиса) - Захонь».

На границе с Румынией:

в Закарпатские области: «Дьяково - Халмеу»;

в Черновицкой области: «Порубное - Сирет».

На границе с Молдовой:

в Одесской области: «Паланка - Маяки-Удобное», «Староказачье - Тудора», «Рени - Джюрджюлешть», «Табаки - Мирное»;

в Винницкой области: «Могилев-Подольский - Отач»;

в Черновицкой области: «Россошаны - Бричень», «Мамалыга - Кривая».

На границе с Россией:

в Харьковской области: «Чугуновка - Вериговка», «Плетеневка - Шебекино», «Гоптовка - Нехотеевка»;

в Сумской области: «Большая Писаревка - Грайворон», «Юнаковка - Суджа», «Бачевск - Троебортное», «Екатериновка - Крупец»;

в Черниговской области: «Гремяч - Погар», «Сеньковка - Новые Юрковичи»;

в Луганской области «Меловое - Чертково», «Просяное - Бугаевка», «Танюшевка - Ровеньки».

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