ГПСУ обнародовала перечень работающих автомобильных пунктов пропуска

В то же время пограничники напоминают, что для недопущения распространения коронавирусной инфекции Украина и большинство соседних стран ограничили въезд иностранцев на свою территорию.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обнародовала перечень пунктов пропуска, где можно пересечь границу автотранспортом. Читайте также"Есть украинцы, которые уезжали из страны": в ГПСУ рассказали о ситуации на границе во время карантина Об этом говорится в сообщении ГПСУ. «Учитывая, что Украина и соседние страны ввели ограничения относительно пересечения государственной границы, предоставляем перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и сопредельных стран. Обращаем внимание, что для недопущения распространения заболеваемости COVID-19 Украина и большинство соседних стран ограничили въезд на свою территорию иностранцев», - говорится в сообщении. Пункты пропуска на границе с Беларусью: в Черниговской области: «Сеньковка - Веселовка», «Новые Яриловичи - Новая Гута» «Славутич - Комарин»; в Киевской области: «Вильча - Александровка»; в Житомирской области: «Выступовичи - Новая Рудня»; в Ривненской области: «Городище - Верхний Теребежов», «Прикладники - Невель»; в Волынской области: «Дольск - Мохро», «Доманово - Мокраны», «Пулемец - Томашовка». На границе с Польшей: во Львовской области: «Рава-Русская - Гребенное» и «Краковец - Корчева»; в Волынской области: «Ягодин-Дорохуск». На границе со Словакией: в Закарпатской области: «Малый Березный - Убля», «Ужгород - Вишне-Немецкое». На границе с Венгрией: в Закарпатской области: «Лужники - Берегшурань», «Вилок - Тисабеч», «Косино - Барабаш», «Звонково –Лонья» и «Чоп (Тиса) - Захонь». На границе с Румынией: в Закарпатские области: «Дьяково - Халмеу»; в Черновицкой области: «Порубное - Сирет». На границе с Молдовой: в Одесской области: «Паланка - Маяки-Удобное», «Староказачье - Тудора», «Рени - Джюрджюлешть», «Табаки - Мирное»; в Винницкой области: «Могилев-Подольский - Отач»; в Черновицкой области: «Россошаны - Бричень», «Мамалыга - Кривая». На границе с Россией: в Харьковской области: «Чугуновка - Вериговка», «Плетеневка - Шебекино», «Гоптовка - Нехотеевка»; в Сумской области: «Большая Писаревка - Грайворон», «Юнаковка - Суджа», «Бачевск - Троебортное», «Екатериновка - Крупец»; в Черниговской области: «Гремяч - Погар», «Сеньковка - Новые Юрковичи»; в Луганской области «Меловое - Чертково», «Просяное - Бугаевка», «Танюшевка - Ровеньки».

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