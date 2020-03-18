Как обращаться с деньгами, чтобы не заразиться коронавирусом: советы от Нацбанка

Нацбанк для предупреждения распространения коронавируса через наличность будет выдавать ее банкам из своих хранилищ.

Национальный банк Украины разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавируса при операциях с наличностью, согласно которым будет выдавать банкам деньги из собственных хранилищ.

Читайте такжеГривня продолжает падать: доллар почти 29, евро близится к 32

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор будет принимать наличность от банков и выдавать вместо нее наличность из своих хранилищ.

В первую очередь будет выдаваться наличность из запасов, сформированных до распространения коронавирусной инфекции в Украине, позже - наличность, прошедшая карантин.

При этом до 1 мая Нацбанк будет подкреплять банки наличностью бесплатно с учетом их потребности относительно сумм и количества купюр.

В НБУ подчеркнули, что запасы наличности регулятора достаточны для обеспечения потребностей экономики страны, а наличность в хранилищах качественная, пригодная для обращения и обработанная автоматизированно с помощью специальных высокоскоростных машин.

Полученную от банков наличность Нацбанк будет сохранять отдельно в течение 14 дней, после чего будет проводить автоматизированную обработку банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

Банкноты, пригодные для оборота, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку с обработкой при температуре 160 градусов по Цельсию, что также будет способствовать уничтожению вируса.

В НБУ сообщили, что его работники используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

Банкам Нацбанк рекомендовал также обеспечить работников, осуществляющих операции с наличностью, дезинфицирующими средствами для обработки рук и другими средствами защиты, а также обрабатывать отделения банков, дезинфицировать кассовые узлы, хранилища, операционные кассы, места посещения клиентов.

Кроме того, в НБУ рекомендуют дезинфицировать ультрафиолетовым светом кассеты банкоматов, мешки для перевозки наличности, инкассаторские автомобили, поступающие наличные деньги и своевременно вывозить изношенную наличность.

«Бизнесу и гражданам следует сократить контакты с наличными деньгами. Для профилактики распространения коронавируса Национальный банк рекомендует населению и бизнесу максимально перейти на безналичные расчеты», - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19. За три месяца вирус распространился на 150 стран, а число больных в мире превысило 180 тысяч человек.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них два - летальные.