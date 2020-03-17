Компания SCM предложила власти создать Штаб по экономическому здоровью Украины

Крупный бизнес намерен активно помогать властям, говорится в заявлении компании.

Компания SCM обратилась к президенту и премьер-министру Украины с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении SCM.

«Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности. Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям», - говорится в обращении.

Читайте такжеЭпидемия коронавируса: Венский институт дал прогноз по экономике Украины

Цель создания Штаба, отметили в SCM, – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях.

«Предлагаем безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки: населения; медицины; регионов; малого и среднего бизнеса; базовых отраслей экономики», - отмечается в заявлении.

Компания заявляет о готовности делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины.

«Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса. Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее», - отметили в компании.