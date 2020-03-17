Компания SCM предложила власти создать Штаб по экономическому здоровью Украины
Компания SCM обратилась к президенту и премьер-министру Украины с инициативой о создании Штаба по экономическому здоровью Украины.
Об этом говорится в официальном заявлении SCM.
«Коронавирус стал причиной проблем в мировой экономике и экономике Украины. Карантинные мероприятия, направленные на сохранение жизни людей, неизбежно ведут к снижению экономической активности. Власти большинства стран мира принимают активные меры для предотвращения экономического кризиса. Украина - не исключение. Крупный бизнес намерен активно помогать властям», - говорится в обращении.
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Цель создания Штаба, отметили в SCM, – совместными усилиями власти и бизнеса найти инструменты для сохранения экономического здоровья страны в нынешних сложных условиях.
«Предлагаем безотлагательно рассмотреть на заседании Штаба по экономическому здоровью Украины меры поддержки: населения; медицины; регионов; малого и среднего бизнеса; базовых отраслей экономики», - отмечается в заявлении.
Компания заявляет о готовности делегировать своих лучших профессионалов в Штаб по экономическому здоровью Украины.
«Призываем сделать это и других представителей крупного национального бизнеса. Кризис – это не только проблемы, но и возможности. Штаб по экономическому здоровью Украины должен стать мозговым центром возрождения нашей страны. Совместными усилиями мы должны сделать экономику Украины сильнее и устойчивее», - отметили в компании.