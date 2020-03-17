НБУ ослабил требования к банкам для поддержки во время карантина

Выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер откладываются, но регулятор продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

Национальный банк Украины ослабил ряд требований к банкам для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией коронавируса COVID-19.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор отсрочит внедрение буферов капитала, включая буфер консервации капитала и буфер системной важности. В то же время, банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала.

Выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер откладываются, но регулятор продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

Также Нацбанк отсрочил проведение стресс-тестирования банков.

Дополнительно при необходимости Национальный банк снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, а также временно снизит минимальный уровень норматива ликвидности LCR.

Кроме того, в НБУ готовы объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности банков и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

В НБУ подчеркнули, что банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализирована и имеет значительный запас ликвидности - объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 миллиардов гривень. Следовательно, система продолжает стабильно работать и предоставлять услуги клиентам.

При этом Нацбанк сохраняет присутствие на валютном рынке и поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

Регулятор призвал банки воздержаться от выплаты дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы финучреждения имели дополнительный запас прочности.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме онлайн.

Согласно заявлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин при необходимости предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в стране режим чрезвычайного положения для противодействия распространению коронавирусной инфекции.