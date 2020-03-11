В Украине заработали новые нормативы резервирования для банков

Банки уже сейчас смогут высвободить дополнительно около 6 миллиардов гривень и направить их на кредитование.

В Украине вступили в силу новые нормативы обязательного резервирования для банков, которые зависят от валюты привлеченных средств, а не от их срочности.

Читайте такжеУкраинские экономические мероприятия начали переносить из-за коронавируса

Как сообщается на странице Национального банка Украины в соцсети Facebook, для гривневых средств действует нулевая ставка резервирования, а для валютных - 10%.

"Банки уже сейчас смогут высвободить дополнительно около 6 миллиардов гривень и направить их на кредитование. Кроме того, им станет еще выгоднее привлекать средства именно в гривне, ведь под них уже не придется формировать резервы. Также банки получили стимул в дальнейшем снижать ставки по депозитам и, соответственно, выдавать дешевые кредиты в национальной валюте", - отмечается в сообщении.

По оценкам регулятора, более высокая ставка резервирования для валютных средств сделает их привлечение банками менее привлекательным и снизит роль иностранной валюты в экономике.

Как сообщал УНИАН, украинские банки следом за снижением учетной ставки Национального банка существенно снизили ставки по кредитам и депозитам.

По информации первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, наиболее ощутимо ставки снизили иностранные банки - в среднем до 12,7% годовых, в то время как в других группах банков ставки снизились не так существенно - до 19-19,9% годовых.