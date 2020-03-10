Fitch ожидает ускорения роста экономики Украины в этом году до 3,5%

В то же время, в Fitch отметили риски замедления роста для развивающихся рынков из-за неопределенности влияния эпидемии коронавируса.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорения роста экономики Украины в 2020 году до 3,5% с 3,2% в 2019 году.

Читайте такжеЭкономика Украины в январе сократилась на 0,5%

Как сообщается на сайте агентства, в 2021 году рост экономики ускорится до 3,8% при поддержке частного потребления и инвестиций.

При этом перспективы роста и инвестиций зависят от своевременного проведения реформ в сфере обеспечения верховенства права, борьбы с коррупцией, работы таможенной и налоговой служб.

Отмечается, что открытие рынка земли будет позитивным фактором для экономического роста в ближайшем будущем за счет роста потребления в результате продажи земли и ожидаемого увеличения спроса на кредиты для сельскохозяйственного сектора.

В то же время, в Fitch отметили риски замедления роста для развивающихся рынков из-за неопределенности влияния эпидемии коронавируса COVID-19 на глобальный рост и мировые цены на сырье.

Также сообщается, что инфляция в Украине составит 4,6% в 2020 и 5,3% в 2021 году.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с позитивным прогнозом.

Рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Данные о годовом росте в целом Госстат пока не обнародовал.

По оценкам экспертов, в целом за 2019 год экономика Украины выросла на 3,1%.