НБУ отсрочил ужесточение оценки банками рисков для валютных облигаций

Регулятор планировал поэтапное внедрение нового подхода с 31 марта 2020 года, но отсрочил из-за негативных настроений на мировых рынках капитала.

Национальный банк Украины отсрочил на год внедрение более жестких правил оценки банками рисков для долговых государственных ценных бумаг в иностранной валюте.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор планировал поэтапное внедрение нового подхода с 31 марта 2020 года, но отсрочил из-за негативных настроений на мировых рынках капитала.

Как пояснили в НБУ, сейчас мировые рынки негативно реагируют на новости о скорости распространения коронавируса, из-за чего растет неопределенность, и инвесторы снижают спрос на активы.

По оценкам НБУ, отсрочка нового подхода позволит не снижать интерес банков к валютным ОВГЗ.

В НБУ напомнили, что новый подход предполагает оценку риска валютных облигаций с учетом рейтинга Украины, в то время, как сейчас, все ценные бумаги правительства учитываются с нулевым риском.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам недели сократился на 2,4 миллиарда гривень, или на 2%, - до 124,2 миллиарда гривень. До этого нерезиденты две недели воздерживались от покупки украинских ОВГЗ, сохраняя долю вложений на уровне около 127 миллиардов гривень. В результате доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 15,4%.

Поведение инвесторов обусловлено нарастающей паникой на финансовых рынках мира в связи с разразившейся эпидемией коронавируса. Случаи заболевания зарегистрированы уже в 85 странах мира, а количество умерших достигло 3383 человек. В Украине пока официально зафиксирован только один случай заболевания.