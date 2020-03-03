Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни просел к доллару еще на 12 копеек, а к евро - еще на 8 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 4 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,94 гривни/доллар, то есть гривня продолжила падение и снизилась еще на 12 копеек после вчерашнего падения на 23 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 27,69 гривни/евро, что на 8 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.