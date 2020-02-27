Ликвидация теневого НДС позволит сэкономить до 2 миллиардов гривень - Гончарук

Премьер намерен ликвидировать все теневые схемы в стране к концу года.

Ликвидация теневых схем с возмещением налога на добавленную стоимость позволит Украине экономить 1-2 миллиарда гривень каждый месяц.

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Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 миллиарда гривень ежемесячно. Почти ежедневно мы фиксируем случаи, когда кто-то на местах пытается обогатиться за счет сделок", - написал он.

По словам премьера, ликвидировать такие схемы поможет обновленная система мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных по НДС, которую сегодня запустила Государственная налоговая служба.

"Те, кто не платят налоги, будут встречать сопротивление со стороны государства. Им работать точно не будет комфортно. Вся "тень" на наших рынках к концу уже этого года должна уйти в историю", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Государственная налоговая служба в присутствии премьер-министра Алексея Гончарука сообщила о запуске обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации накладных с налогом на добавленную стоимость, которая должна ликвидировать махинации с возвратом НДС.

В свою очередь, глава ГНС Сергей Верланов добавил, что обновление системы произошло после принятия в декабре прошлого года Постановления Кабмина №1165 "Об утверждении порядков по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных". В данный момент уже по всей стране установлено новое программное обеспечение, готовое к работе.