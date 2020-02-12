Гончарук анонсировал создание Долгового агентства

По словам премьера, создание нового органа необходимо для того, чтобы Украине не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании правительства создал Долговое агентство, о чем в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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По словам премьера, создание нового органа необходимо для того, чтобы Украине не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 миллиардов гривень расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", - написал он.

Также Гончарук отметил, что такая модель успешно работает в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции.

"Создание долгового агентства - необходимое условие выполнения Плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов", - написал он.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2019 год вырос в долларовом эквиваленте на 6,05 миллиарда долларов, или на 7,7%, до 84,36 миллиарда долларов.