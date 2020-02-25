МВФ рассказал о доходах в разных странах мира: украинцы почти в четыре раза отстают от поляков

Уровень дохода на душу населения в Украине за год составил $9,7 тыс.

Уровень дохода на душу населения с учетом реальной покупательной способности национальных валют в 2019 году в Украине составил $9,7 тыс., что в 3,5 раза меньше, чем в соседней Польше ($33 991) и в 2 раза меньше, чем в Беларуси ($20,6 тыс.). Наша страна лишь немного обходит Марокко ($9,2 тыс.).

Читайте такжеМинэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на 3,7% в 2020 году - Милованов

Как передает "Европейская правда", об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные МВФ.

Польша, через 30 лет после падения коммунизма и начала рыночных реформ, по уровню дохода на душу населения в прошлом году опередила еще одну страну Западной Европы - Португалию ($33 ​​665). Грецию Польша обошла еще четыре года назад.

Газета отмечает, что, по прогнозам МВФ, в этом году экономика Португалии будет развиваться в темпе 1,6 процента против 3,1 процента в случае польской экономики.

Португалию, как и Польшу, опередила Венгрия. "Чехия ($38,8 тыс.) приблизилась к уровню Италии ($40,4 тыс.). Власти в Риме не смогли преодолеть экономическую стагнацию в течение четырех десятилетий, тогда как чешская экономика развивается достаточно быстро. Однако большим вызовом для стран нашего региона будет достичь уровня Испании ($41,6 тыс.), которая в прошлом году стала богаче Италии", - говорится в материале.

Россия ($29,6 тыс.) опустилась ниже Греции ($30,2 тыс.). При этом Беларусь ($20,6 тыс.) уже оказалась беднее Мексики ($20,9 тыс.).

Напомним, Украине необходимо обеспечить ежегодный экономический рост в 6% в течение 20 лет, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину.