Кредитование в Украине можно ускорить без рисков для макростабильности - НБУ

По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, нужен комплексный подход к развитию кредитования в стране.

Развитие кредитования в Украине на сегодняшний день можно ускорить без рисков для макроэкономической стабильности, считает член Совета НБУ Василий Фурман.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе круглого стола на тему: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?".

"Нужен комплексный системный подход к развитию кредитования в нашем государстве. По моему мнению, сегодня без рисков для макроэкономической стабильности можно ускорить развитие кредитования в нашем государстве. Я надеюсь, что в этом году мы его обеспечим, и в этом году будет экономический рост в государстве", - сказал Фурман в ходе круглого стола в Киеве.

По словам Фурмана, в 2019 году кредитование в Украине снизилось практически во всех сегментах, кроме потребительского, в то время как для ускорения роста экономики требуется кредитование реального сектора.

Среди мер для ускорения кредитования он прежде всего назвал реформирование судебной и правоохранительной систем, а также дальнейшее снижение учетной ставки НБУ и смягчение регуляторных требований к банкам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по гривневым кредитам в 2020 году, включая ипотечные, до исторического минимума.

По информации регулятора, ставки по гривневым кредитам для бизнеса к началу текущего года снизились до 15% годовых, по потребительским кредитам - до 33,6%.