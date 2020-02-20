НБУ с марта начнет получать тестовую отчетность небанковских финучреждений

Для участия в тестировании нужно до 28 февраля отправить письмо департаменту статистики и отчетности НБУ.

Национальный банк Украины в рамках проекта «сплит» с 1 марта начнет получать тестовую отчетность небанковских финансовых учреждений.

Читайте такжеПрезидент подписал закон о ликвидации Нацкомфинуслуг: кому перейдут функции комиссии

Как сообщается на сайте НБУ, для участия в тестировании нужно до 28 февраля отправить письмо департаменту статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступным на сайте регулятора.

С июня 2020 года на сайте НБУ будет размещен полный реестр отчетных показателей для небанковских финучреждений и схемы для формирования отчетных файлов.

Также сообщается, что с июля небанковские финучреждения будут подавать отчетность только в НБУ через вебпортал в соответствии с реестром отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждений, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.