НБУ станет регулятором небанковского финсектора с июля 2020 года

Речь о 1900 учреждениях, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

Национальный банк Украины в соответствии с принятым Верховной Радой законом о «сплите» получит полномочия по регулированию небанковского финансового сектора с 1 июля 2020 года.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга в НБУ.

«Принятый Верховной Радой закон о «сплите» предусматривает переходный период до 30 июня 2020 года», - сказала Рожкова.

По ее словам, речь о 1900 учрежденияхх, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.

Рожкова отметила, что в течение этого периода не будет изменений лицензионных требований к финансовым компаниям, то есть, необходимости получать новые лицензии у действующих компаний не будет.