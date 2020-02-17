В Минэкономики прогнозируют рост реальной зарплаты в Украине

С учетом снижения уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает, что в 2020 году реальная заработная плата вырастет на 8-9%.

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Об этом сообщил заместитель министра развития экономики Сергей Николайчук на брифинге, посвященном презентации стратегии экономического роста Украины.

"Что качается зарплаты, то если мы ожидаем, что в реальном измерении, то есть с корректировкой на инфляцию, ее темпы будут сохраняться на уровне, близком к прошлогоднему, в прошлом году темпы роста реальной зарплаты были на уровне 9,8%, то где-то примерно 8-9% роста видим на этот год", - заявил замминистра.

По его словам, с учетом снижения уровня инфляции номинальный рост зарплат уменьшится.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил о намерении приблизить уровень средней заработной платы украинцев до уровня зарплат в Польше за время своей каденции.