Сколько денег украинцы положили на депозиты: свежие данные

Объем депозитов в украинских банках за январь вырос на 1,6% в гривне, на 2,5% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за январь вырос на 1,6% – до 651 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,5%, до 17,7 млрд долл.

Читайте такжеБанковская система Украины получила рекордную прибыль

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, остатки по гривневым кредитам за этот период сократились на 2,1% - до 596,5 млрд грн, по валютным - на 1,4%, до 14,9 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,7 млрд грн, валютных – на 28,5%, до 17,2 млрд долл.