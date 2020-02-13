Большинство работающих в Украине банков получили прибыль

Наибольшую прибыль получили "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "Укрсиббанк" и "ОТП Банк".

Большинство, или 69 из 75, работающих в Украине банков по итогам 2019 года получили прибыль, в то время как 6 финансовых учреждений завершили год с убытком.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, наибольшую прибыль получили "ПриватБанк" (32,6 миллиарда гривень), "Райффайзен Банк Аваль" (4,7 миллиарда гривень), ПУМБ (2,6 миллиарда гривень), "Укрсиббанк" (2,6 миллиарда гривень) и "ОТП Банк" (2,5 миллиарда гривень).

Убыток получили "Правэкс Банк" (122 миллиона гривень), "Скай Банк" (28 миллионов гривень), "Альпари Банк" (18 миллионов гривень), "Коминвестбанк" (18 миллионов гривень), "Украинский банк реконструкции и развития" (4 миллиона гривень), "Мисто Банк" (0,1 миллиона гривень).

Как сообщал УНИАН, работающие банки Украины второй год подряд завершили рекордной прибылью, получив по итогам 2019 года положительный финансовый результат на уровне 59,6 миллиарда гривень. По сравнению с показателем за 2018 год прибыль банков выросла почти втрое.