В Украине весной запустят электронную акцизную марку

При этом премьер не назвал даты запуска этого новшества.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял соответствующие решения, благодаря которым уже весной рассчитывает внедрить электронную акцизную марку.

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Об этом на брифинге по итогам заседания Кабмина заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает», - сказал он.

При этом премьер не назвал даты запуска этого новшества.

По словам Гончарука, внедрение такой марки направлено на борьбу с теневым рынком подакцизных товаров.

«У нас есть подакцизные товары, которые отдельно облагаются налогом. Там есть огромный серый рынок, есть отдельные компании, люди, организованные группы, которые работают не по правилам, обманывают украинское государство и украинских граждан. Для того, чтобы установить единые четкие правила для всех, мы создаем электронную систему электронных акцизных марок. Мы хотим, чтобы все товары, которые облагаются акцизом, могли быть отслежены, а мы четко знали, сколько производится, сколько потребляется, какие налоги платят», - сказал он.

Премьер добавил, что электронная акцизная марка будет работать через штрих-код и QR-код, чтобы товар можно было легко идентифицировать.

Как сообщал УНИАН, Фискальная служба планировала запустить электронную акцизную марку в Украине в 2017 году, однако сроки ее запуска неоднократно переносились.