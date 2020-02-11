Шевченко: Ипотечный офис Укргазбанка уже выдал 300 сертификатов украинцам на сумму 164 млн грн

За 2 недели работы ипотечного офиса Укргазбанка украинцы уже получили 300 сертификатов на сумму 164 млн грн. Чаще всего за новым жильем обращаются жители столицы, Харькова и Днепра.

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«Работа нашего ипотечного офиса стартовала лишь 2 недели назад, а результат превзошел даже наши ожидания. Действительно, собственное жилье, пожалуй, одна из самых актуальных потребностей украинцев и наша задача – удовлетворить ее с минимальной нагрузкой на бюджет молодых семей. Ведь для нас, как государственного банка, очень важно совместно с правительством сделать значимый социальный вклад в жизнь украинцев. Поэтому мы создали первый в Украине ипотечный офис с условиями кредитования, которые будут доступны и не обременительны для большинства украинцев и значительно выгоднее аренды жилья», - отметил Председатель Правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

Купить жилье в кредит через ипотечный офис Укргазбанка можно под 15,5% годовых в гривне при чем без комиссий за оформление. Получить ипотечный кредит можно на срок до 20 лет. Первый собственный взнос составит от 20% от стоимости жилья.

Узнать о возможной сумме ипотечного кредита можно без лишних визитов в банк, заполнив заявку на сайте, а дальше – получить свой ипотечный сертификат. На сайте банка также можно воспользоваться кредитным калькулятором, который поможет рассчитать сумму ежемесячного платежа по кредиту.